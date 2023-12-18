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Dünya

Meksika'da partiye silahlı saldırı: 12 genç hayatını kaybetti

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 07:56 - Güncelleme:
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 12 genç hayatını kaybetti
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Eyalete bağlı Salvatierra kasabasındaki San Jose del Carmen çiftliğinde düzenlenen partiye katılan gençler, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, 12 genç yaşamını yitirdi, bazıları ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Salvatierra Belediye Başkanı German Cervantes, yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Bu sabah meydana gelen şiddeti nefretle kınıyorum. Savcılık ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde gereğini yapıyor." ifadesini kullandı.

Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden birisi olan Guanajuato'da, bu yıl 3 bin 29 kişi öldürüldü.

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