İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meksika'da partiye silahlı saldırı

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir partiye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

IHA30 Aralık 2023 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Meksika'da partiye silahlı saldırı
ABONE OL

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Ciudad Obregon şehrinde düzenlenen bir partiye silahlı şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Ölenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu, yaralılardan ise 5'inin çocuk olduğu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırıda cinayet ve diğer suçlamalardan aranan bir kartel üyesinin hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğü ifade edildi. Saldırganların ise kaçtığı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.