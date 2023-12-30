Meksika'da partiye silahlı saldırı

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Ciudad Obregon şehrinde düzenlenen bir partiye silahlı şahıslar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Ölenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu, yaralılardan ise 5'inin çocuk olduğu belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, saldırıda cinayet ve diğer suçlamalardan aranan bir kartel üyesinin hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğü ifade edildi. Saldırganların ise kaçtığı aktarıldı.