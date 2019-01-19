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Meksika’da petrol boru hattında patlama: 21 ölü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında patlama meydana geldi.

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Olayda 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında sızıntı yaşanması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve pek çok kişinin yaralandığı kaydedildi. 

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