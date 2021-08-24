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Dünya

Meksika'da petrol platformunda yangın çıktı: 5 ölü

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'e ait petrol platformunda çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

AA24 Ağustos 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 23:50
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Pemex'ten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde platformda çıkan yangın sonucu 5 işçinin öldüğü, biri ağır 6 işçinin ise yaralandığı doğrulanarak, petrol üretimin de durdurulduğu bildirildi.

Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza, düzenlendiği basın toplantısında, yangında yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Oropeza, bu bölgede 25 petrol kuyusu bulunduğunu ve 2 gün içinde normal faaliyetlerine dönmeyi planladıklarını kaydetti.

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