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Dünya

Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan patlama: Alevler sardı

Meksika'da bir petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafineriyi alevler sardı.

DHA08 Nisan 2021 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:33
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Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Minatitlan şehrinde yer alan Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlamanın ardından rafineri ve gökyüzünü alevler sardı.

Ulusal Güvenlik, Enerji ve Çevre Ajansı (ASEA) tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamının ardından çıkan yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi.

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