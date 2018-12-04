Meksika'da şiddet olayları can almaya devam ediyor

Jalisco eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, La Huerta kasabasında güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, üç araçtan açılan ateşte altı polisin öldüğü, bir polisin yaralandığı bildirildi.

Polisin karşılık vermesi sonucu saldırganlardan birinin yaralandığı ve yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer saldırganların kaçtığı kaydedildi.

Saldırıdan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmezken, olayın arkasında eyalette eylemler düzenleyen "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin olabileceği tahmin ediliyor.

Örgüt, daha önce 2015'te Meksika ordusuna ait bir helikopteri roketle vurarak düşürmüştü.

- Gazeteci ölü bulundu

Diğer yandan yetkililer, Nayarit eyaletinde bir gazetecinin ölü bulunduğunu bildirdi.

1 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un sözcüsü Jesus Ramirez, cesedi bulunan gazetecinin Orion Informativo haber sitesinden Jesus Marquez Jimenez olduğunu belirtti.

Ramirez, Obrador yönetiminin, gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, cumartesi günü vurularak öldürülen Marquez Jimenez'in, bazı yerel siyasetçilerin uyuşturucu kartelleriyle bağlarıyla ilgili haber yaptığını kaydetti.

- Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumunun 2017 raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'ine sahip Meksika'da, geçen yılın ilk 2 ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

- Suçla mücadelede ordu vurgusu

Obrador, Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu belirtmişti.

Kamu güvenliğinin sağlanmasında ordunun görevlendirilmesine değinen Obrador, ordunun ülkenin büyük çoğunluğunda güvenliği sağlaması için ulusal muhafız oluşturmasına imkan verecek reform konusunu referanduma götüreceğini dile getirmişti.