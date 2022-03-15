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Dünya

Meksika'da şiddetli patlama: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Meksika'nın Karayip kıyılarında bir sahil restoranında gaz tankının patlaması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

AA15 Mart 2022 Salı 10:48 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:28
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Yetkililer, Cancun'un güneyindeki Playa del Carmen tatil beldesinde bulunan restorandaki gaz tankının patlamasının, 2 restoran çalışanının ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün müşteri, 15'inin restoran çalışanı olduğu, 8'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Eyalet polis şefi Lucio Hernandez, sosyal medya hesabında, patlamanın "restoran mutfağındaki benzin tankında" meydana geldiğini aktardı.

Olay yerinin fotoğraflarında pencere camlarının patladığı ve bir tentenin çöktüğü görülüyor.

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