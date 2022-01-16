İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2022 Pazar / 13 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da suç örgütü liderine 60 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Meksika'da suç örgütü liderine 60 yıl hapis cezası verildi

Meksika'da 'Santa Rosa de Lima Cartel' isimli suç örgütünün lideri Jose Antonio Yepez, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA16 Ocak 2022 Pazar 06:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 06:58
ABONE OL

Guanajuato Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölge mahkemesinin El Marro (Tokmak) lakaplı Yepez'i cezalandırdığı belirtilerek, "O, adam kaçırma, şiddet olaylarından ve endüstriyel yakıt hırsızlığından suçlu bulundu." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin 3 Ağustos 2020'de düzenlediği operasyonda yakalanan Yepez'e, yakıt hırsızlığı başta olmak üzere birçok suçtan 60 yıl hapis cezası verildi.

Yepez, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador döneminde yakalanan en büyük suç örgütü liderlerinden biri olarak biliniyor.

Guanajuato eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığından adam kaçırmaya kadar bir dizi suç işleyen örgüt, yakıt hırsızlığı yaparak devleti milyonlarca dolar zarara uğratmakla suçlanıyor.

  • meksika
  • suç örgütü lideri
  • hapis cezası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.