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Dünya

Meksika'da turist otobüsünde 101 kaçak göçmen yakalandı

ABD sınırına ulaşmak amacıyla turist otobüsüyle seyahat eden 101 kaçak göçmen, polis kontrolü sırasında yakalandı.

AA4 Mart 2022 Cuma 06:24 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 06:25
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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Oaxaca eyaletinde durdurulan turist otobüsünden düzensiz göçmenler çıktı.

Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, yakalanan kişilerin ülkede hiçbir kaydının bulunmadığı belirtilerek bunların göçmenlik bürosuna nakledileceği bildirildi.

Yakalanan kaçakların arasında refakatçisi bulunmayan 7 çocuğun da olduğunu aktaran INM, göçmenlerin Küba, Guatemala, Nikaragua ve Venezuela uyruklu olduğunu kaydetti.

HEDEF ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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