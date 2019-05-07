Meksika'da uçak düştü, 13 kişi hayatını kaybetti
Meksika´da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.
- DHA
ABD'nin Las Vegas kentinden Meksika'nın Monterrey kentine giden Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A tipi özel uçak, Meksika'nın kuzeydoğusunda bulunan Coahuila eyaletinde düştü. Yerel medya ABD'de bir boks maçının izleyen grubun içinde bulunduğu uçak ile irtibatın kesildiğini; yapılan çalışmalarda uçağın enkazına Coahuila eyaletinde ulaşıldığını duyurdu.
Uçağın türbülans ve dolu yağışına maruz kalmış olmasından şüphelenildiği; kazayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.
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