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Meksika'da uçak düştü, 13 kişi hayatını kaybetti

Meksika´da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.

  • DHA
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ABD'nin Las Vegas kentinden Meksika'nın Monterrey kentine giden Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A tipi özel uçak, Meksika'nın kuzeydoğusunda bulunan Coahuila eyaletinde düştü. Yerel medya ABD'de bir boks maçının izleyen grubun içinde bulunduğu uçak ile irtibatın kesildiğini; yapılan çalışmalarda uçağın enkazına Coahuila eyaletinde ulaşıldığını duyurdu.
 
Uçağın türbülans ve dolu yağışına maruz kalmış olmasından şüphelenildiği; kazayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

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