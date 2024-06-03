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Dünya

Meksika'da yeni devlet başkanı belli oldu

Meksika'da dün düzenlenen devlet başkanı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
Meksika'da yeni devlet başkanı belli oldu
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Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) sandıkların yüzde 82'sinin açıldığını açıkladı.

Buna göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "açık" ara seçimi kazandı.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez yüzde 28,15 ile ikinci, eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Maynez, kısa süre önce yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ettiklerini duyurdu.

Sheinbaum, böylece "ülke tarihinde Meksika'yı yönetecek ilk kadın devlet başkanı" olmaya hak kazandı.

- "HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Başkent Meksiko'da toplanan binlerce destekçisine seslenen Sheinbaum, "Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben yalnız değilim. Hepimiz buradayız, birlikte başardık. Vatanımız ve evlatlarımız için çalışacağız. Yoksullar başta olmak üzere herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Meksika'nın çeşitli kentlerinde toplanan iktidar partisi destekçileri, Sheinbaum'un seçim zaferini kutladı.

Seçime katılım yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Sheinbaum, 1 Ekim'de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan devralacak.

  • Claudia Sheinbaum
  • meksika
  • devlet başkanlığı seçimi

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