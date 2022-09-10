Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 20 kişi öldü

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin başkenti Victoria de Ciudad'dan Monterrey şehrine giden yolda yolcu otobüsü ile yanıcı madde taşıyan kamyon çarpıştı.

Yanıcı madde taşıyan aracın alev alması sonucu çıkan yangında en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Kazanın sebep olduğu yangın nedeniyle iki aracın da tamamen yandığı, tır şoförünün olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Kamyonda yaklaşık 33 bin litrelik yanıcı madde taşıyan iki yakıt tankı bulunduğu belirtildi.

Tamaulipas Başsavcılığının kaza hakkında soruşturma başlattığı ve yetkililerin kurbanların kimlik tespiti için çalıştığı bildirildi.