Meksika’daki patlamada ölü sayısı 96’ya yükseldi
Meksika’da petrol boru hattı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısı 96’ya yükseldi.
- İHA
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan bir petrol boru hattında yaşanan sızıntı sonucu geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlamada ölü sayısı 96’ya yükseldi.
Patlama çok sayıda insan sızıntı yapan petrol boru hattından kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti. Yetkililer patlama anında bölgede çok fazla kişinin olmasından dolayı ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
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