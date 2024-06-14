Meksika'dan Ekvador'un yaptığı diyalog teklifine ret

Meksika'nın seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld'in "diyaloğa hazırız" teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskını hatırlatan Sheinbaum, Meksika'nın Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdindeki tüm talepleri yerine getirilinceye kadar Ekvador ile diyalog kurmayacağını bildirdi.

Sheinbaum, bozulan diplomatik ilişkilerin düzelmesi için Ekvador hükümetinin kamuoyuna açık şekilde Meksika'dan özür dilemesi gerektiğini ve Ekvador'un eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın da siyasi sığınma hakkının tanınması gerektiğini söyledi.

Hali hazırda devam eden bir dava olduğunu vurgulayan Sheinbaum, "Ortada bir dava var ve bu davanın çözüme kavuşturulması gerekiyor. Eğer Ekvador, bu davada Meksika'nın isteklerini kabul ederse, o zaman durum değişir ama Meksika'nın talep ettiği her şeyin yerine getirilmesi gerekir." dedi.

- "LOPEZ OBRADOR, DOĞRU OLANI YAPTI"



Sheinbaum, mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un doğru bir politika uyguladığını belirterek, "Bu bir ilke meselesidir ve bizler ülkemizin egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyiz. Ekvador, egemenliğimizi şiddet kullanarak ihlal etti. Lopez Obrador, doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Ekvador Dışişleri Bakanı Sommerfeldi, İspanyol EFE haber ajansına verdiği röportajda, Sheinbaum'un seçim zaferinin ardından Ekvador hükümetinin Meksika ile diyaloğa sıcak baktığını ve diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini duyurmuştu.

- NE OLMUŞTU?



Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin Birleşmiş Milletlerdeki faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.