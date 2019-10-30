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Meksikalı eski valinin eşi İngiltere'de gözaltına alındı

Meksika'da geçen yıl hapse mahkum edilen Veracruz eyaletinin eski Valisi Javier Duarte'nin eşinin, İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alındığı bildirildi.

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Adı açıklanmayan Meksikalı bir yetkili, geçen yıl eylül ayında hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamalarını kabul ederek itiraf pazarlığı çerçevesinde 9 yıl hapse mahkum edilen eski Vali Duarte'nin, İngiltere'de yaşayan eşi Karime Macias'ın Londra'da gözaltına alındığını belirtti.

Kamu fonlarını zimmetine geçirmek suçlamasıyla Meksika tarafından iadesi talep edilen Karime Macias'ın Londra'da mahkemeye çıkacağını söyleyen yetkili, iade işlemi sırasında, Macias'ın hapiste tutulabileceğini ya da gözetim altında serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Yetkili, "Macias, birkaç yıl önce ülkeden kaçtı. Londra'da ayrıcalıklı bir yaşam sürerken önceki yönetimden yetkililer hiçbir şey yapmadı." dedi.

Kurumsal Devrimci Partisine üye Duarte, Eylül 2016'da partisinden atılmıştı.

Başsavcılık Ofisi aynı yılın kasım ayında, hakkındaki suçlamalar üzerine istifa etmesinin ardından ortadan kaybolan Duarte'nin bulunması için hükümetin 730 bin dolar ödül koyduğunu ilan etmişti.

Meksika polisi Aralık 2016'da, Duarte'nin lüks çiftliğinde arama yapmış, ünlü İspanyol ve Meksikalı ressamlara ait olduğu sanılan 17 tablo ile Meksika Bağımsızlık Bildirgesi gibi tarihi belgelerin kopyalarını da ele geçirmişti.

Meksika'da yolsuzlukla suçlanan Duarte, Nisan 2017'de Guatemala'da gözaltına alınmıştı.

Guatemala'da mahkeme, Temmuz 2017'de, yolsuzluk ve organize suçlar kapsamında hakkında Meksika'da yakalama kararı bulunan Duarte'nin ülkesine iade edilmesine karar vermişti.

Meksika savcılığı, Eylül 2018'de, hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamalarını kabul eden eski valinin, itiraf pazarlığı çerçevesinde 9 yıl hapse mahkum edildiğini ve 41 mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

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