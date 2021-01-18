Meksikalı Kardinal'den çarpıcı 'Covid-19 ve Bill Gates' açıklaması: Bu adamların istediği bu

star.com.tr 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:21

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüs salgının hayvan kaynaklı olduğunu resmi olarak açıklasa da, virüsün insan yapımı olduğuna yönelik iddialar gündemden düşmüyor.



Bu iddialardan en popüler olan; Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesi gibi büyük güçlerin, COVID-19 salgınını, dünya nüfusunu kontrol etmek için tasarladığı iddiası...

Bu tartışmaların ortasında, Papa Francis'i seçen papalık toplantısının bir üyesi olan Meksikalı Kardinal ve Guadalajara Başpiskoposu Juan Sandoval Iniguez, Facebook'ta yayınladığı bir videoyla, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i hedef aldı.

Iniguez, Amerika Birleşik Devletleri'nde Gates ile bağlantılı bir laboratuvarın yeni bir COVID-19 türü ürettiğini ileri sürdü.

'BU ADAMLARIN İSTEDİĞİ BU' DEDİ, FACEBOOK VİDEOYU SANSÜRLEDİ

Salgının bir veya iki ay içinde bitmeyeceğini iddia eden Kardinal Iniguez, 'Belki bu yıl değil, belki üç, dört, beş, altı yıl sonra. Bu adamların istediği bu." dedi.

"Yeni dünya düzeni planı" başlıklı video Guadalajara Başpiskoposluğu tarafından paylaşıldı ve daha sonra Facebook tarafından sansürlendi.

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