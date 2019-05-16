Meksika'nın başkentindeki yoğun hava kirliliği

Meksika Eğitim Bakanlığı, yaşanan hava kirliliği nedeniyle başkent ve çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Başkentteki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi de okul genelinde tüm faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

Çevre yetkilileri, perşembe günü Chapultepec parkındaki çocuk oyun alanlarının ve kentin güney kısmındaki hayvanat bahçesinin kapatıldığını bildirdi.

Federal Çevre Dairesi, ülke genelinde 3 bin 800 itfaiyecinin, çalılık alanlarda, tarım ve orman arazilerinde çıkan günde ortalama 100 yangınla mücadele ettiğini belirtti.

Yetkililer, özellikle havadaki yüksek seviyelere ulaşan parçacık kirliliğinin, risk altındaki kişilere zarar verebileceği konusunda uyardı.

- Başkentte hava kirliliği nedeniyle acil durum ilan edilmişti

Başkent Meksiko'da kırsaldaki orman ve çalı yangınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.

Çevre Komisyonu, kent kırsalında ve banliyölerinde çıkan yangınlar nedeniyle büyük miktarda is, kül ve katı parçacığın hava yoluyla kentsel alanlara taşındığını ve hava kirliliğinin insan sağlığı için kabul edilebilir limitlerin 1,5 katına çıktığını bildirmişti.

Komisyon bu sebeple kentte acil durum ilan edildiğini ve halkı koruma amacıyla bir dizi tedbir alınacağını duyurmuştu.

Tedbirler kapsamında kentte ilave toz oluşumuna neden olacak yol temizleme faaliyetleri durdurulurken, inşaat malzemelerinin taşınması yasaklanmıştı.

Ayrıca kentteki araçlara tek ve çift plakalara göre günlük trafiğe çıkma yasağı getirilmişti.

Öte yandan dün, Aztek Stadı'nda Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımları America ve Leon arasında oynanması planlanan maç ertelenmişti.

Meksiko şehri kırsalı ve banliyölerinde, hafta sonu boyunca 45 orman ve çalı yangını meydana geldiği bildirilmişti.