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Dünya

Meksika'nın Guanajuato kentinde bu ay 127 cinayet işlendi

Meksika'nın ünlü turistik kentlerinden Guanajuato'da yıl başından bu yana 127 cinayet işlendi.

AA27.01.2020  19:19 - Güncelleme: 27.01.2020  19:19

Ülke basınında çıkan haberlere göre, ülkenin turizm açısından önemli şehirlerinden Guanajuato'da çeteler arası mücadele ve şiddet olaylarında 127 kişi öldürüldü.

Eyalet Turizm Sekreteri Juan Carlos Rivera Castellanos, şehrin, turistler tarafından yıl boyunca ziyaret edildiğini ve cinayetlerin artmasından endişe ettiklerini belirterek, "Guanajuato, sömürge mimarisi, tarihi anıtlar, tapınaklar, pazarlar, müzeler ve geleneksel restoranların olduğu bir kent." ifadesini kullandı.

Şehirde, silahlı bir grubun, geçen cumartesi aralarında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu başka bir grubu hedef alması sonucu 6 kişi ölmüştü.

Guanajuato, 1988'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

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