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Dünya

Meloni'den Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Barış anlaşmasında ısrarcı olmalıyız

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda koşulsuz ateşkes ve Kiev'e güvenlik garantileri sağlayan ciddi bir barış anlaşması konularında 'ısrarcı olmaları gerektiğini' söyledi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Meloni'den Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Barış anlaşmasında ısrarcı olmalıyız
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesine katılan Meloni, zirveye girişi sırasında İtalyan basın mensuplarına kısaca değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerine isim vermeden atıfta bulunarak "Son saatlerde, belli bir propaganda karşısında, kimin barış lehine önemli adımlar atmaya gerçekten müsait olduğunu, kimin daha az müsait olduğunu açıkça gördük. Koşulsuz ateşkes konusunda ısrarcı olmalıyız. Kiev'e güvenlik garantileri sağlayan ciddi bir barış anlaşması konusunda ısrarcı olmalıyız. Havlu atmamalıyız." diye konuştu.

İtalya'nın Arnavutluk'ta geçen yıl kurduğu iki göçmen merkezini bu seyahati sırasında ziyaret edip edemeyeceği sorulan Meloni, "Gitmek için vaktim yok ama çalışmaların hızı göçmenlerin Arnavutluk'a geri gönderilmesinin işleyişini gösteriyor. Söz verdiğimiz gibi ilerliyoruz." yanıtını verdi.

AST'nin Tiran'daki zirvesinde, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

AST'NİN TEMELLERİ, 2022'DE ATILDI

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.

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