Meloni'den Sumud Filosu'na eleştiri

Avrupa'da, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeleri de içeren, siyasi dayanışmayı sağlamak amacıyla özel bir istişare platformu olarak öne çıkan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesine katılan Meloni, İtalyan basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosuna ilişkin gelişmeleri yorumlayan Meloni, "Dakika dakika takip ediyoruz. Elbette, bu insanların en kısa sürede İtalya'ya dönebilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nu ve ona destek için İtalya'da genel grev kararı alan işçi sendikalarını eleştiren Meloni, "Filonun, Filistin halkına hiçbir fayda getirmediğini tekrar ediyorum. Bana öyle geliyor ki bunun İtalyan halkına birçok sıkıntı getireceği kesin. Sendikaların, en azından Gazze gibi önemli gördükleri bir meselede, genel grevi bir cuma gününe denk getireceklerini beklemezdim. Uzun bir hafta sonu ile devrim yan yana olmaz." diye konuştu.

Meloni, İtalya'nın Gazzelilere yardım eden ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Gazze'den tedavi için hastanelerimize en çok hasta tahliye eden Müslüman olmayan ülke biziz ve dünya çapında yardım ulaştırma konusunda da en önde gelen ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planı konusunda parlamentoda ortak oylama çağrısı yapmalarına rağmen muhalefetin çoğunun aksi yönde karar vermiş gibi görünmesinden dolayı üzgün olduğunu ve bunu anlamadığını kaydetti.