Meloni'den Ukrayna'ya tam destek

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meloni, 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Meloni, İtalyan hükümetinin Ukrayna makamlarına, adil ve kalıcı barış olması hedefiyle gerekli olduğu sürece kritik altyapının korunması ve Kiev'in kış mevsimine hazırlık ihtiyaçları için tam destek sunmaya devam edeceğini belirtti.

Zelenskiy de Başbakan ve İtalyan hükümetine, Ukrayna kurumlarına ve Ukrayna halkına sağladığı destek için teşekkür etti.

İTALYA'DA İKTİDAR ORTAKLARI ARASINDA UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMI TARTIŞMASI



Meloni ve Zelenskiy'nin Granada'daki görüşmesi, İtalya'da Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının tartışmaya açıldığı zamana denk geldi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin 2 Ekim'de Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında İtalya'dan Ukrayna'ya silah yardımı gönderilmesine yönelik 8. paket hazırlığında olduklarını söylemesine karşın Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, "İtalya, şu ana kadar zaten çok şey yaptı. Kaynaklarımız sınırsız değil." ifadesi dikkati çekti.

İktidar ortaklarından Forza Italia partisinin sekreteri olan Tajani ile Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin kurucusu olan Crosetto'nun birbirinden farklı görüşleri, ülkede Ukrayna'ya yönelik silah yardımında sağ koalisyon hükümeti ortakları arasında görüş ayrılığı olarak yorumlandı.

İtalyan La Repubblica gazetesindeki haberde, Meloni ve Crosetto'nun iktidar ortaklarına bir süredir Ukrayna'ya silah yardım konusuna "dikkat çekmemeleri" çağrısı yaptığı ancak buna rağmen Tajani'nin "8. paket"le ilgili çıkışı yaptığı dolayısıyla da bunun iktidar içinde hoş karşılanmadığı belirtildi.

Haberde, Kiev'in Roma'dan uzun menzilli füzeler istediği ancak İtalya'nın bu füzelerin Sivastopol'da kullanılmasına dair çekinceleri olduğu aktarıldı.

Bu arada kamuoyu araştırmaları yapan SWG şirketinin araştırmalarına göre, İtalyanların Ukrayna'ya silah yardımının sürmesine verdiği destekte düşüş söz konusu.

SWG'nin 25 Eylül-1 Ekim döneminde yaptığı ankette, İtalyanların yüzde 47'sinin Ukrayna'ya silah yardımının sürmesinden yana görüş belirttiği, buna karşın nisandaki araştırmada ise bu oranın yüzde 51 olduğu kaydedildi.

İtalya'da genel seçimleri kazanarak Ekim 2022'de iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Meloni, seçim kampanyası döneminde ve sonrasında Ukrayna'ya tam destek vereceklerini ifade etmişti.

Meloni hükümeti göreve geldikten sonra silah yardımlarını da içeren Ukrayna'ya destek konusunda 31 Aralık 2023'e kadar parlamentodan yetki almıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana İtalya, parlamentosundan geçirdiği 7 ayrı paket kapsamında Ukrayna'ya ekonomik yardımın yanı sıra kasklar, farklı kalibrede mühimmatlar, tanksavar sistemleri, havanlar, roketatarlar, hafif ve ağır makineli tüfekler, FH70 obüsleri ile Samp-T hava savunma sistemleri tedarik etmişti.