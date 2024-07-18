İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0919
  • EURO
    36,2572
  • ALTIN
    2622.63
  • BIST100
    11218.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye para cezası
Dünya

Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye para cezası

İtalya'da mahkeme, Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteci Giulia Cortese'nin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye para cezası
ABONE OL

İtalya'nın Milano kentinde mahkeme, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese hakkında açılan davada kararını verdi. Mahkeme, gazeteci Cortese'nin Ekim 2021'de Twitter'da Meloni'nin boyuyla ilgili yaptığı paylaşımda "dış görünüşüyle dalga geçtiği" gerekçesiyle 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Cortese'ye bin 200 euro ertelemeli para cezası verdi. Cortese'nin cezaya itiraz hakkı bulunurken, Meloni'nin avukatı tazminatın tamamının hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

O dönem muhalefette olan aşırı sağcı İtalya Kardeşleri Partisi'nin lideri Meloni, Cortese'nin kendisini arka planda faşist lider Benito Mussolini ile birlikte yan yana gösteren fotoğrafını yayınlamasına tepki göstermişti. Cortese sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni korkutamazsın Giorgia Meloni. Sonuçta sadece 1,2 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" ifadelerini kullanmıştı. Meloni daha sonra Cortese hakkında yasal yollara başvurmuştu.

Meloni'nin boyunun 1,58-1,63 metre arasında olduğu belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.