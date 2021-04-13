Menfi'nin Türk büyükelçiyi kabulünde anlamlı görüntü

13 Nisan 2021 Salı 08:31 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 08:31

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği destek etkisini göstermiş, darbeci Hafter ağır bir yenilgiye uğratılmıştı.

Darbeci Hafter'e destek veren Yunanistan ve İtalya, daha sonra Libya'nın meşru hükümetiyle görüşmüştü.

DRAGHİ VE MİÇOTAKİS KARŞISINDAKİ OTURUŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan görüşmelerde Libya'da geçici yönetimin başkanlığına seçilen Muhammed Menfi'nin bacak bacak üstüne atması ve rahat tavırları dikkat çekmiş, Türkiye'nin desteğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştı.

Geçtiğimiz gün ise Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Muhammed Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.

MENFİ'DEN TÜRK BÜYÜKELÇİYE 'SAYGILI TAVIR'

Yapılan görüşmede Menfi'nin Türk Büyükelçi Kenan Yılmaz karşısındaki saygılı tavrı, dikkat çekti.

Menfi'nin Miçotakis ve Draghi'yle yaptığı görüşmedeki tavrının Kenan Yılmaz'a gösterilmemesi, iki ülke arasındaki sağlam bağı bir kez daha gözler önüne serdi.