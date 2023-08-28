Menguş'u zora düşürecek iddia: Önceden planlandı!

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haber portalı "Ynet", İsralli yetkililere dayandırdığı haberinde, Menguş'un açığa alınmasına neden olan görüşmenin "en üst düzey seviyede koordine edildiğini ve görüşmenin ilan edilmesi konusunda önceden anlaşmaya varıldığını" ileri sürdü.

Haber, Libya Dışişleri Bakanlığının daha önce aksi yönde yaptığı bir açıklamayla söz konusu görüşmenin "gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantı" olduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Habere göre Cohen, Roma'ya, İtalya Dışişleri Bakanlığının resmi konukevinde, "Libyalı bakanla görüşmek için uçtu ve yapılan görüşme bir tesadüf değildi."

Cohen'in bu görüşmeyi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv yönetiminin, normalde bu tür temasları genellikle kamuoyuna açıklamadığını, ancak şimdi yaşanan durum sonucunda, Libya Dışişleri Bakanının "hayatından endişe edildiğini" yazdı.

KAN, ayrıca, "İsrail-Libya temaslarının bu toplantıyla sınırlı olmadığını, son aylarda İsrailli ve Libyalı yetkililer arasında başka görüşmelerin de gerçekleştiğini" öne sürdü.

Haberde, "İsrail, son aylarda Libya'yı, İsrail, ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanlarını bir araya getiren Necef Forumu'na katılmaya ikna etmeye çalıştı." iddiasına yer verildi.

- İSRAİL DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Menguş-Cohen görüşmesinin ardından Libya'da yaşanan siyasi krize ve tartışmalara ilişkin açıklama yapmadı. AA'nın ulaştığı İsrailli yetkililer, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

- MENGUŞ, İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Açıklamada, görüşmenin, iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkati çekilmişti.

- LİBYA DIŞİŞLERİ'NDEN "HAZIRLIKSIZ BİR TOPLANTIYDI" SAVUNMASI

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, Bakanı Menguş'un Cohen ile görüşmesinin resmi olmadığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu görüşme, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıydı. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik ilkelerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

- BAKAN MENGUŞ AÇIĞA ALINDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle açığa almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlendi ve siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş'u kınayan açıklamalar geldi.

- LİBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.