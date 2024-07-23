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Dünya

Merakla beklenen seçim anketi yayımlandı! Başkanlık yarışında Harris mi yoksa Trump mı önde?

ABD'de Reuters/Ipsos tarafından yeni yapılan bir anket, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'tan az farkla önde olduğunu gösterdi.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 23:35 - Güncelleme:
Merakla beklenen seçim anketi yayımlandı! Başkanlık yarışında Harris mi yoksa Trump mı önde?
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ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Reuters/Ipsos tarafından yeni yapılan bir ankete göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'tan az farkla önde. Biden'ın desteğini açıkladığı Harris'in oy oranı yüzde 44 olurken, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı yüzde 42 oldu. Bir hafta önce Başkan Biden'ın seçim yarışından çekilmesi öncesinde yapılan bir anket, Trump ve Biden'ın oy oranlarının neredeyse eşit olduğunu, temmuz ayı başında yapılan bir anket ise Trump'ın yüzde 1 farkla önde olduğunu göstermişti.

HARRİS'E DESTEK ARTIYOR

Harris, 81 yaşındaki Biden'ın parti üyelerinin seçimleri Trump'ın kazanması ve Biden'ın dört yıl daha göreve devam edip edemeyeceği yönündeki endişeleri ve baskılar nedeniyle seçim yarışından çekilme kararı almasının ardından hızlı bir şekilde partisinin desteğini topladı. Harris'in seçim kampanyası ekibi tarafından yayınlanan açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Harris, önümüzdeki ay yapılacak parti kongresinde Demokrat Parti'nin adayını belirleyecek olan delegelerin çoğunluğunun destek taahhüdünü alarak adaylığını garantiledi. Demokrat Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisindeki liderleri Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries dahil birçok Demokrat lider de Harris'e desteğini açıkladı.

Associated Press tarafından delegeler arasında gerçekleştirilen bir anket de Demokrat Parti'nin adayı olmak için en az bin 976 oya ihtiyaç duyan Harris'in 2 bin 500'den fazla delegenin desteğine ulaştığını ortaya koydu.

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