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Dünya

Merapi Yanardağı'nda iki patlama

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez patlama oldu.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:59
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Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.02 ve 12.50’de küçük patlamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 200 metre yüksekliğe ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yinelendi.

Yerel yetkililer, patlamalar sonrası Magelang bölgesinde riskli alanda bulunan 500 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini aktardı.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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