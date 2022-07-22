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Dünya

Mercosur, Zelenski'nin zirvede konuşma isteğini kabul etmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 00:23 - Güncelleme:
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Bölge basınında çıkan habere göre, Mercosur'a üye ülkelerin hükümetlerinin uzlaşamaması nedeniyle Zelenskiy'in zirvede konuşma talebi gerçekleşmeyecek.

Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, basın toplantısında, blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi." ifadesini kullandı.

Zelenski'nin konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Aralık 2019'dan bu yana yapılmayan Mercosur zirvesi, Paraguay'ın Luque kentinde başladı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
  • Güney Amerika Ortak Pazarı
  • Mercosur

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