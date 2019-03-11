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Merkel: Avrupa savunma politikası NATO'nun yerine geçmez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa savunma politikasının NATO'nun yerine geçemeyeceğini söyledi. Avrupa'nın ortak bir uçak gemisi yapmasına da olumlu yaklaştığını ifade eden Merkel, Avrupa'nın böyle bir donanıma sahip olmasını doğru ve iyi bulduğunu, bu konuda yapılacak çalışmada yer alabileceklerini dile getirdi.

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Merkel, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Letonyalı mevkidaşıyla ağırlıklı olarak AB'deki sorunları ele aldıklarını belirtti.

NATO'nun ortak stratejik yeteneklerinin özellikle ABD ile daha iyi bir ortaklığa yol açabileceğine inandığını belirten Merkel, "Avrupa savunma politikasının hiçbir şekilde NATO’nun yerine geçemeyeceğini vurguladım." dedi.

Avrupa'nın ortak bir uçak gemisi yapmasına da olumlu yaklaştığını ifade eden Merkel, Avrupa'nın böyle bir donanıma sahip olmasını doğru ve iyi bulduğunu, bu konuda yapılacak çalışmada yer alabileceklerini dile getirdi.

Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in hafta sonunda Brexit anlaşmasının muhafaza edilmesi ve tedbir maddesine ilişkin İngiltere’ye teklifler sunduğunu anımsattı. Bunların önemli teklifler olduğunu ifade eden Merkel, şimdi bunlara İngiltere’nin nasıl bir cevap vereceğini bekleyeceklerini kaydetti.

Merkel, İngiltere ile iyi bir ortaklık istediklerini yineleyerek, bunun için her şeyi yapacağını belirtti.

Letonya Başbakanı Karins de Brexit'ten sonra AB ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, AB ülkelerini ayıran sınırların da kaldırılması gerektiğini söyledi.

AB’nin Rusya gibi ülkelere karşı "tek sesle konuşmasını" isteyen Karins, "Ağırlığımız olması için birlikte hareket etmemiz lazım. Birlikte çalışırsak hem güvenlik hem de ekonomik alanda güçlü oluruz." değerlendirmesinde bulundu. 

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