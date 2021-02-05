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Dünya

Merkel böyle yakındı: Saçımı asistanım düzeltiyor

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, tıpkı diğer Almanlar gibi koronavirüs pandemisinin ortasında, kuaförsüz yaşamak zorunda olduğunu ve saçını şekillendirmek için asistanından yardım istemesi gerektiğini itiraf etti.

star.com.tr05 Şubat 2021 Cuma 12:58 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:58
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Almanya Başbakanı Angela Merkal, koronavirüs pandemisi nedeniyle, kuaföre gidememekten yakındı.

Şansölye, "Elbette, tüm hijyen kurallarına bağlıyız. Bu yüzden kuaförlerin tekrar açılabilmesini dört gözle bekliyorum.' dedi.

Merkel ayrıca, saçını düzeltmek için asistanından yardım istediğini itiraf etti.

Almanya'da koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana, 2,27 milyon insan enfekte oldu, 61 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

Şu anda Almanya'daki kuaför salonları, pandemi kuralları nedeniyle diğer öncelikli olmayan işletmeler gibi kapalı. Almanların toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda kendi yaptıkları yüz maskelerini kullanmaları da yasaklandı.

star.com.tr

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