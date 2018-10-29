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Merkel, CDU başkanlığı için yeniden aday olmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel başkanlığı görevini bırakıyor.

  • star.com.tr
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 18 yıldır yürüttüğü Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı'ndan ayrılıyor.

Reuters'ın Alman Haber Ajansı'ndan (DPA) aktardığına göre, parti yönetimiyle toplantı yapan Merkel, CDU Genel Başkanlığı için aralık ayında yapılacak kongrede aday olmayacağını söyledi.

Partisinin liderliğinden ayrılmaya hazır olduğunu söyleyen Merkel, Almanya başbakanı olarak görevde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

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