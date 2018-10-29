Merkel CDU'nun başkanlığını bırakmasının yankıları sürüyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aralık ayı başında Hamburg'ta yapılacak parti kongresinde CDU genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının üzerine muhalefet partileri Merkel'in başbakanlığı da bırakmasını istedi.
- İHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in CDU başkanlığını bırakacağını açıklaması üzerini Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Başkanı Christian Lindner, Merkel'in yanlış görevden vazgeçtiğini, başbakanlıktan da istifa etmesi gerektiğini söyledi. Lindner, hükümetin yenilenmesi ya da erken seçimlere götüren yolun açılması konusunda Hristiyan demokratlara çağrıda bulundu. Lindner, Merkel'in parti genel başkanlığından vazgeçmesinin hükümeti istikrara kavuşturmayıp sadece koalisyonun sonunu geciktireceğini belirtti.
Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping de Merkel'in başbakanlık görevini de bırakması gerektiğini ifade ederek, Merkel'in sadece parti genel başkanlığı koltuğunu devretmesinin 'tutarsızlık' olacağını söyledi.
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