Merkel dakikalarca ayakta alkışlandı

CNN Türk 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:03

Konuşmasında demokrasi vurgusu yaptı, dakikalarca ayakta alkışlandı. Başbakanlık koltuğunda geçen 16 yılın ardından siyasete veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel böyle onore edildi.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 31'inci yıl dönümü kutlandı. Törende gözler Başbakan Angela Merkel'deydi. Demokrasiyi koruma çağrısı yapan Merkel, "Farklılıklar özgürlüğün göstergesi" dedi.

Konuşmasını yapmak için alkışlar arasında gittiği kürsüden yine alkışlarla döndü. Cumhurbaşkanı Steinmeier dahil tüm salon, şansölyeyi dakikalarca ayakta alkışladı.