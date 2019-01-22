Merkel: Fransa-Almanya ortak ordu kuracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın Aachen kentinde düzenlenen törende, “Aachen Anlaşması” olarak nitelenen ve “Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması” başlığını taşıyan metne imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Angela Merkel, anlaşmanın Avrupa Ordusu'nun kurulmasına doğru atılan bir adım olduğunu belirtti.

Almanya ve Fransa’nın ülkelerine silahlı saldırı olması durumunda, askerî olarak dâhil birbirlerine yardım edeceklerini söyleyen Merkel, “Ortak bir askeri kültür, ortak savunma sanayisi, silah ihracatı ortak bir hat geliştirme taahhüdünü üstleniyoruz. Böylece bir Avrupa ordusunun oluşumuna katkıda bulunmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, amacının iki devlet arasındaki iş birliğini artırıp 21. yüzyılda karşılaşılan zorluklara hazırlanmak olduğu belirtilen Aachen Anlaşması, 22 Ocak 1963'te iki ülke arasında imzalanan Elysee Anlaşması'nın temeli üzerine hazırlandı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki, özellikle ekonomi ve dış politika, güvenlik ve savunma, eğitim ve kültür, araştırma ve teknoloji, iklim ve çevre, sınır bölgeleri ve sivil toplum arasındaki iş birliği alanlarındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

İki ülkenin Avrupa Birliği’ne bağlılıklarını tekrar ifade eden anlaşmada, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) daimi üye olarak alınmasının Almanya ve Fransa’nın ortak önceliği olduğu belirtildi.

Trump: Avrupa önce NATO'ya borcunu ödemeli

Emmanuel Macron, Ekim 2018’de ABD'ye bağımlı olmayan “egemen bir Avrupa ordusu” kurulmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump ise bu sözlere sert tepki göstermişti.

Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Trump, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturmasını önerdi. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir." ifadelerini kullanmıştı.