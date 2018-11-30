Uçağı arıza yapan Merkel, G20 zirvesinin açılışına katılamadı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, A340-300 uçağının Hollanda hava sahasında teknik bir arıza nedeniyle Köln'e acil iniş yapması yüzünden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 zirvesinin açılışına katılamadı.
- İHA
Almanya Başbakanı Merkel ve Bakan Scholz'un sabah erken saatlerde Madrid'e ve ardından tarifeli bir uçak ile Buenos Aires'e gideceği belirtildi. Merkel'in G20'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı akşam yemeğine yetişeceği tahmin ediliyor.
Başbakan Merkel’e tahsis edilen A340-300 uçağının iletişim sistemlerinde meydana gelen arızadan dolayı kule ile iletişimin tamamen kesilmesi nedeniyle pilotların acil iniş kararı aldığı ve uydu telefonu ile iletişimi sağlayarak Köln/Bonn havalimanına acil iniş yaptığı ifade edildi. Merkel geceyi Bonn’da geçirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.