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Dünya

Merkel Ocak’ta Türkiye’ye geliyor

Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, Başbakan Angela Merkel’in Ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Ankara’yı ziyaret edeceğini yazdı.

28.12.2019  04:14 - Güncelleme: 28.12.2019  04:14

Görüşmede mülteci krizi, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin asker göndermeyi planladığı Libya konusunun ele alınmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, Merkel’in Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişe duyduğu öne sürüldü. Merkel’in endişesine neden olarak Türkiye’nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında giderek artan mülteci sayısı gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Suriye’nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, Türkiye’nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı. 

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