Merkel Ocak’ta Türkiye’ye geliyor

28.12.2019 04:14 - Güncelleme: 28.12.2019 04:14

Görüşmede mülteci krizi, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin asker göndermeyi planladığı Libya konusunun ele alınmasının beklendiği ifade edildi. Haberde, Merkel’in Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişe duyduğu öne sürüldü. Merkel’in endişesine neden olarak Türkiye’nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında giderek artan mülteci sayısı gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Suriye’nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, Türkiye’nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı.