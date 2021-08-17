İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2021 Salı / 9 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4531
  • EURO
    9,9092
  • ALTIN
    484.385
  • BIST100
    1461.69
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Merkel: Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz
Dünya

Merkel: Onlar için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Almanya için çalışan yerel personel için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

AA17 Ağustos 2021 Salı 19:59 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 19:59
ABONE OL

Merkel, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şu anda son derece zor olan imkanlar çerçevesinde ülkemize yardımcı olan insanları unutmamak adına elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." dedi.

Afganistan'da Almanya için çalışanlardan çok sayıda kişiyi ülkeye getirdiklerini aktaran Merkel, "Ancak geride kalan diğerlerinin güvenli bir şekilde üçüncü ülkelere geçip geçmediklerine bakıyoruz. Ama hepsi Kabil'de değil. Halen güncel bir genel bakış elde etmeye devam etmeliyiz. Ama hiçbirini unutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Şansölye Merkel, ülkesinin Afganistan'a yaptığı kalkınma yardımlarının dondurulduğunu kaydetti.


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.