Merkel Paris İklim Anlaşmasının 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 19:32

Merkel, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) bir konuşma yaptı.

İklim değişikliğine karşı mücadelede sadece hükümetlerin faaliyetlerinin yeterli olmayacağını vurgulayan Merkel, insanların hayatında ve işlerinde kapsamlı bir dönüşeme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin "yıkıcı olduğunun" bilindiğini söyleyen Merkel, "Biz Paris İklim Anlaşmasını uygulayabiliriz ve uygulamamız gerekiyor. Bunu bu yüzyılın içinde değil, G20 ülkelerinin söylediği gibi 21. yüzyılın ortasına kadar yapmamız gerekiyor." dedi.

Merkel, bu konuda özellikle sanayi ülkelerinin sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, bundan dolayı Almanya'nın iklimi koruma hedeflerini sıkılaştırdığını ve emisyonları 1990 seviyesine kıyasla 2030'a kadar yüzde 65 azaltmak, 2045'e kadar da sıfıra indirmek istediklerini dile getirdi.

Başbakan Merkel, iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik olarak da mantıklı ve sürdürülebilir küresel araçlar bulunmasını isteyerek küresel karbon fiyatlandırmasını bu araçlar arasında gösterdi.

Merkel, bu mücadelede "hedefleri ölçmek" için somut yolların bulunması gerektiğini de kaydetti.