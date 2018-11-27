Merkel, Putin'i arayarak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova ve Kiev arasında yaşanan donanma gerginliğinin daha da tırmanmaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı. Merkel, iki ülke donanmaları arasında yaşanılan krizde daha ileriye gidilmemesini istedi. Putin ise görüşmede “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” dedi.
- AA/İHA
TASS ajansının aktardığı habere göre Merkel-Putin görüşmesinde Putin, yaşanılan gerginliğin Ukrayna donanmasının kışkırtıcı hareketlerinden kaynaklandığını ve savaş gemilerinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi. Merkel de, iki ülke donanmaları arasında yaşanılan krizde daha ileriye gidilmemesini istedi. Merkel, Putin görüşmesi öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroschenko ile görüştü.
PUTİN: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” dedi.
Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Ukrayna’yı uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Putin, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” ifadesini kullandı.
Almanya’nın inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin, “Ukrayna’nın aceleci kararlar almasının önlenmesi için Almanya’nın Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.
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