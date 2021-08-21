Merkel, Taliban için sinyali verdi

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:24 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:24

Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan'daki duruma değinen Merkel, "Taliban'ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek." dedi.

Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

Rusya'dan Taliban ile görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan'a insani yardım ile ilgili konuları ele alınmasını talep ettiklerini dile getiren Merkel, ABD ve NATO askeri güçlerinin 20 yıl önce Afganistan'a girdiğini anımsattı.

Merkel, "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık. Bunun açık açık söylüyorum." ifadelerini kullandı.

- "DONBAS MESELESİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNDE DURGUNLUK VAR"

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Merkel, bu meselenin çözüm sürecinde "durgunluğun" yaşandığını belirtti.

Söz konusu meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında (Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa) çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Merkel, "Ukrayna halkının barış içinde yaşaması için bu sorunda ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız." dedi.

Merkel, Donbas meselesine ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğine dikkati çeken Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

- "YABANCI PARALI SAVAŞÇILARIN LİBYA'DAN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Merkel, Libya meselesi ile ilgili geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı'nın düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanması, yabancı paralı savaşçıların Libya'dan çıkarılması ve Libyalılara ülkenin geleceği ile ilgili planlarını serbest şekilde hayata geçirmesine izin verilmesi gerekiyor."

- "NAVALNIY'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİM"

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın daha önce tutuklandığını hatırlatan Merkel, bu durumun "karamsar" ve "kabul edilmez" olduğunu söyledi.

Merkel, Putin ile görüşmede Navalnıy'nın serbest bırakılması talebinde bulunduğunu aktardı.

Putin ile iklim değişikliği sorununu da ele aldıklarını dile getiren Merkel, bu konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMASINI UMUYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da toplumsal düzeni sağlamaya başlayan Taliban'ın yerli halkın ve yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti altına almak için verdiği sözü tutmasını umduğunu söyledi.

Kremlin Sarayı'nda 3 saatten fazla süren görüşmenin ardından Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, yaptığı konuşmada, Merkel ile görüşmesinde Afganistan'da gelişen olayların öncelikli konulardan biri olduğunu söyleyerek, "Taliban başkent dahil ülkenin neredeyse tamamını kontrol ediyor. Bunlar gerçekler ve Afgan devletinin çöküşünü önlemek için tam olarak bu gerçeklerden yola çıkılmalıdır." dedi.

Tarihi, milli veya dini özellikleri dikkate almadan, gelenekleri tamamen yok sayarak, başkasının dış değerlerini dışarıdan empoze etmek suretiyle oluşturulan sorumsuz politikalara ve başkalarının kalıplarına göre başka ülkelerde demokrasi inşa etme arzusuna son verilmesi gerektiğini kaydeden Putin, Afganistan'ı iyi bildiklerini belirtti.

Putin, "Bu ülkenin nasıl düzenlendiğine, ona nasıl olağan dışı devlet ve yaşam biçimi dayatılmaya çalışılmasının ne kadar verimsiz olduğuna ikna olduk. Bu tür sosyal politik deneyler hiçbir zaman başarıyla taçlandırılmadı ve yalnızca devletlerin yok olmasına, onların politik ve sosyal sitemlerinin bozulmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Afganistan'dan teröristlerin komşu devletlerin topraklarına mülteci görünümünde girmesi dahil, engel olmanın önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Taliban'ın silahlı çatışmalara son verdiğini ilan ettiğini, toplumsal düzeni yeniden sağlamaya başladığını, yerli halk ve yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti altına alacağına söz verdiğini görüyoruz. Umarım tüm bunlar uygulanır. Bu süreç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin koordinasyonunda uluslararası toplum tarafından dikkatle takip edilmelidir." diye konuştu.

- "ABD VE NATO'NUN AFGANİSTAN'DAKİ OPERASYONU BAŞARISIZ"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki eylemlerini başarılı olarak adlandırmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Putin, "Bunu konuşmak yerine Rusya, Afganistan'da durumun istikrara kavuşmasından yana." dedi.

Diğer ülkelerin başka ülkelerin haklarına saygı duyması gerektiğini kaydeden Putin, ülkelerin kendi kaderlerinin kendilerinin belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Putin, ABD ve Avrupa Birliğine (AB), Rusya'yla birlikte Afganistan'da normalleşme için her şeyi yapması ve güçlerini birleştirmesi çağrısı da yaptı.

Ukrayna krizini de görüşmede ele aldıklarını aktaran Putin, Merkel'e, Ukrayna ziyaretinde Kiev yönetimine Minsk Anlaşması ile üzerine düşenleri yapması için etki etmesini istediklerini kaydetti.

Merkel'in Belarus'taki duruma değinmesine ilişkin ise Putin, dış müdahale olmadan bu ülkede meselelerin anayasal ve yasal çerçevede halkın kendisinin çözmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Libya'daki tüm etkili güçlerle diyalog yürütmeye devam edilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Putin, Suriye topraklarının çoğunda ateşkes rejiminin, yıkılan ekonomi ve altyapının restorasyonunun devam ettiğini, ancak terör tehdidinin halen sürdüğünü söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili olarak bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Putin, Navalnıy'ın siyasi faaliyetlerinden dolayı hüküm giymediğini, adli bir suçtan hapiste yattığını söyledi.

Sistem dışı muhalefete örnek olarak Batı'yı gösteren Putin, Fransa'da sarı yeleklilere, ABD'de Kongre binasına girenlere mahkemelerin ağır hapis cezaları verdiğini hatırlattı. Putin, Rusya'nın yargı makamlarının da kararlarına saygı duyulmasını istedi.