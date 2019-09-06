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Merkel: Ticaret savaşının bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşının bir an önce karara varmasını umut ettiklerini belirtti.

  • DHA
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Çin ziyareti sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ile görüşmesinde konuşan Merkel, "Tüm dünyayı etkileyen ticaret anlaşmazlıklarının yakın zamanda çözüme ulaşmasını umuyoruz" dedi.
 
ABD ve Çin´in bu ay yeni ek vergileri uygulamasının ardından iki ülke de Ekim ayında görüşmeyi ve anlaşmaya varmak için çaba göstermeyi kabul etmişlerdi.
 
Çin Ticaret Bakanı Gao Hucheng, ülkesiyle ABD arasında devam eden ticaret görüşmelerinin "çok iyi" gittiğini vurguladı. Gao, aynı zamanda sürecin iki ülkenin gelecekteki ticari iş birlikleri için de önemli rol oynayacağının altını çizdi.
 
Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca, Çin ve ABD'in Washington'da Ekim ayı başlarında üst düzey ticaret görüşmeleri yapmak konusunda anlaştıklarını açıkladı.

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