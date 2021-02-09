Merkel, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

AA 09 Şubat 2021 Salı 22:41 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 22:41

Alman Basın Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel ile Kral Abdullah'ın video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede Orta Doğu Barış Süreci'nin mevcut durumuna ve bölgedeki gelişmelere odaklandıkları belirtildi.

Açıklamada, Şansölye ve Kral Abdullah'ın bölgenin daha da gelişmesi için Orta Doğu ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğinin önemine dikkati çektikleri kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Merkel ve Kral Abdullah'ın iki ülke arasındaki iş birliğini sürdürme konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.