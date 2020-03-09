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Dünya

Merkel ve Miçotakis protesto edildi: Yazıklar olsun! Sınırları açın

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Berlin'de Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın sığınmacı politikası sebebiyle protesto edildi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 16:58 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 17:09

Merkel ve Miçotakis’in katıldığı Almanya-Yunanistan Ekonomi Formu’nun düzenlediği Alman Ekonomi Evi önünde “Seebrücke” inisiyatifi tarafından protesto gösterisi düzenlendi. İki lider binaya girişleri sırasında göstericiler tarafından “Sınırları açın” sloganlarıyla ve ıslıklarla karşılandı. 

Merkel ve Miçotakis binanın önünde yetkililer tarafından karşılandıktan sonra toplantı salonuna geçti. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca “Avrupa öldürme-Sınırları aç” pankartları açıldı.

 Yunanistan’daki sığınmacıların durumuna ilişkin fotoğraflar gösteren protestocular "Sınırları aç, Hayat kurtar, faşizmle mücadele et", "Duvarlar değil köprüler kur", "Avrupa harekete geç" ve "Yazıklar olsun" yazılı dövizler taşıdı. 

Gösterisi sırasında yapılan konuşmalarda AB’nin insanlık dışı siyasetini sürdürdüğü sırada Merkel ve Miçotakis’in ekonomik iş birliği konusunda sakin bir şekilde görüşmeler yaptığı belirtildi. Konuşmalarda Yunanistan’ın sığınmacılara ateş açması ve AB ile Almanya’nın Yunanistan’a maddi destek vermesi eleştirildi.

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