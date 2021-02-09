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Dünya

Merkel'dem Doğu Akdeniz açıklaması

Başbakan Merkel Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

AA09 Şubat 2021 Salı 00:44 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 00:44
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda olumlu sinyaller vermesini ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada Merkel'in tartışmalı konularda diyalog ile ilerleme kaydetmenin önemli olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ile gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Şansölye'nin görüşmede AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yinelediği kaydedildi.

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