İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1388
  • EURO
    6,9744
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103524
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Merkel'den AB-Türkiye mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek
Dünya

Merkel'den AB-Türkiye mülteci anlaşmasının iyileştirilmesine destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

AA10 Mart 2020 Salı 08:18 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 08:18

Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi.

Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatına dikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim." dedi.

Alman Şansölye, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, "Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Merkel, bu bağlamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.

2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, "2020, 2015 değil." diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.

Merkel ayrıca, Suriye'deki savaş, Libya'daki kriz, Lübnan'daki gerilim ve deniz sınırlarındaki sorunlara AB'deki hiçbir ülkenin Yunanistan kadar yakın olmadığının altını çizerek, "Yunanistan tam dayanışma ve desteği hak ediyor." ifadesini kullandı.

Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Avrupa ülkesinde alarm: 'Kırmızı bölge' ilan edildi
Avrupa ülkesinde alarm: 'Kırmızı bölge' ilan edildi

Avrupa ülkesinde alarm: 'Kırmızı bölge' ilan edildi

Uyardıktan sonra kendi yaptı!
Uyardıktan sonra kendi yaptı!

Uyardıktan sonra kendi yaptı!

Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!
Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!

Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.