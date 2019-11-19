21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7161
  • 6,3337
  • 270.337
  • 107315
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Merkel'den Afrika ülkelerine şeffaflık çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika'da şeffaflığın artırılması durumunda bu ülkelere daha fazla yatırımın geleceğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkel, "Compact with Afrika" inisiyatifi kapsamında başkent Berlin'de Alman Ekonomi Evi’nde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin mevcut küresel sorunları çözmede özellikle genç nüfusuyla önemli rol oynadığını belirtti.

Avrupalıların ve Afrikalıların ortak sınamalarla karşı karşıya kaldığını, bundan dolayı da iş birliğini yoğunlaştırdığını ifade eden Merkel, Afrika’ya kalkınma yardımının yapılmasının yanı sıra ekonomik gelişme için destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Bundan dolayı 2017’de Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G20 çerçevesinde "Compact with Africa" inisiyatifinin hayata geçirildiğini anlatan Merkel, bu inisiyatifle Avrupa’daki yatırımcıların Afrika’da yatırım yapmalarının hedeflendiğini belirtti.

Afrika ülkelerinin mali sistemlerini saydamlaştırmak ve yönetim sistemini iyileştirmek için çalıştığını ifade eden Merkel, "Şeffaflığın artırılmasıyla bu ülkelere daha fazla yatırımcının çekilebileceğine inanıyorum." dedi.

Merkel, özellikle Almanya’daki orta ölçekli şirketler için güven ve mali alandaki şeffaflığın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Afrika’ya yatırım yapmayı cazip hale getirmek istediklerini vurgulayan Merkel, bu konuda yatırım fonu oluşturduklarını belirtti.

Merkel, Afrika’daki güvenlik sorunlarının, özellikle Sahel Bölgesi’ndeki terör tehdidinin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Afrika’nın potansiyeli büyük"

Toplantıda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Afrika’da büyük sorunların bulunduğunu, dünyada ekonomik alanda yaşanan gerginliklerin Afrika’yı da etkilediğini söyledi.

Fakirlik ve iklim sorunları da göz önünde bulundurulduğunda bu sorunları çözmek için Afrika’daki ülkelerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Sisi, "Afrika’nın potansiyeli büyük. Siyasi irademiz de güçlü." şeklinde konuştu.

Sisi, son yıllarda Afrika'nın güçlü gelişme sağlayan bölgelerden biri olduğunu da kaydetti.

2017'de Almanya’nın G20 dönem başkanlığında Afrika ülkeleriyle iş birliği yapılması amacıyla hayata geçirilen "Compact with Africa" inisiyatifi kapsamında bugün başkent Berlin’de, Afrika ülkelerinin birçok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı bir konferans düzenleniyor. Konferansa çok sayıda Alman iş adamı da katılıyor.

Ev sahibi Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika ülkelerinden gelen misafirlerini bu akşam Başbakanlıkta ağırlayacak.

İş adamına ´İmamoğlu´ dayağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! Cep telefonuyla kaydettiler
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

Yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık parfüm şişesi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA