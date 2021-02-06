Merkel'den Rusya açıklaması

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:10

Almanya Başbakanı Angela Merkel, derin görüş farklılıklarına rağmen Rusya ile diyaloğun sürdürülmesini stratejik gereklilik olarak gördüğünü ve bunun, diplomatik bir görev olduğunu belirtti.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapis cezası almasını ve Rusya'nın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatlarını ülkeden sınır dışı etme kararını kınadığını belirten Merkel, Rusya'daki gelişmelerden dolayı bu ülkeye yönelik yaptırımların genişletilebileceğine ilişkin kararı kendilerinde saklı tuttuklarını yineledi.

Şansölye Merkel, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin bundan etkilenmediğini vurgulayarak, "Bu projeyle ilgili Alman hükümetinin tutumunu biliyorsunuz." dedi.

Kuzey Akım 2 projesinin yapımını eleştirenlere yanıt veren Merkel, gaz tedariki konusunda tek taraflı olarak Rusya'ya bağımlı olunamayacağı yönündeki düşünceyi Macron ile paylaştığını ve Ukrayna'nın transit ülke olarak Rusya'dan gaz alması için Almanya'nın her zaman çaba sarf ettiğini anlattı.

Merkel, farklılıklar olmasına rağmen, yine de Rusya ile birçok konu hakkında diyaloğu sürdürmeyi stratejik olarak gerekli gördüğünü belirterek Merkel, bu konular arasında Ukrayna'da, Belarus'ta, Suriye'de ve Libya'daki gelişmeleri gösterdi ve Rusya'nın AB'nin komşusu olduğuna işaret etti.

Şansölye Merkel, "Bundan dolayı derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam ettirmek diplomatik görevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uçak, drone ve tank gibi ortak silah projeleriyle ilgili konuların da ele alındığını belirten Merkel, bu projelere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, bazı projelerde açıklığa kavuşması gereken soruların bulunduğunu ifade etti.

AB Komisyonunun AB ülkeleri için Kovid-19 aşısı tedarik etmesini doğru bulduğunu belirten Merkel, ancak AB'de aşı üretim kapasitesinin düşündüklerinden az olduğunu gördüklerini belirtti.

Merkel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in çalışmalarını desteklediğini, üye ülkeler olarak aşı üretim kapasitesini artırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

MACRON: RUSYA İLE KATI DİYALOG OLMAZSA AVRUPA'DA BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRAR SAĞLANAMAZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile aralarında "katı diyalog" olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Almanya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini anlatan Macron, "Rusya ile ortak tarihi ve coğrafyamız bulunuyor. Rusya Avrupa'dadır. Rusya ile sürekli ilişkimizin olması çıkarımızadır. Bunu Şansölye Merkel ile ayrı ayrı ve beraber yapıyoruz. Bunun devam etmesi önemli." dedi.

Macron, Rusya ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları konuların bulunduğunu aktardı.

"Stratejik olarak benim gözümde önemli olan, Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya ile diyalog içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Macron, "(Rus muhalif Aleksey) Navalnıy olayı ile ilgili başından sonuna kadar olanları kınıyorum. Zehirlenmesini, hapis cezası verilmesini ve Rusya'nın Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınıyorum. Siyasi tansiyonlar böyle yönetilmez. Bu 3 ülke ile dayanışma içerisindeyim." diye konuştu.

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin aşı stratejisinin doğru bulduğunu ve savunduğunu sözlerine ekledi.