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Dünya

Merkel'den ''Türkiye'' açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili olağanüstü başarı gösterdiğini belirterek, “AB küçük de olsa Ankara'yı destekledi” dedi.

23 Temmuz 2021 Cuma 08:30 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:30
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Basın Evi'nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında başkent muhabirlerinin sorularını cevapladı. Türkiye'yi Avrupa Birliğine (AB) tam üye olarak görmediğine ilişkin siyasi düşüncesinin bilindiğini ifade eden Merkel, "Ancak ben yine de Türkiye ile çok iyi ilişkiler olması için çaba sarf ediyorum" dedi. Merkel, bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının devam etmesinden ve Gümrük Birliğinin güncellemesinden yana olduğunu belirtti.

Son AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye 3 milyar avronun verilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Merkel, "Türkiye, özellikle Suriyeli mültecilere çok iyi bakıyor. Orada inanılmaz çok şeyler yapıyor. Biz (Türkiye'yi) destekledik. Elbette küçük bir ölçüde" değerlendirmesinde bulunurken Türkiye'ye mülteciler konusunda çok az yardım yapıldığını da itiraf etti.

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