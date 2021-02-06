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Dünya

Merkel'den yeni yaptırım tehdidi: Hesap sormaya devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020 Belarus seçimlerini tanımadıklarını yineleyerek, yeni yaptırımlarla tehdit etti.

star.com.tr06 Şubat 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 14:33
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını Almanya ve Avrupa Birliği'nin tanımadığını bir kez daha vurgulayarak yeni yaptırım tehdidinde bulundu.

Merkel, Cumartesi günü federal hükümetin web sitesinde yayınlanan haftalık konuşmasında, 'Almanya ve Avrupa Birliği, AB yaptırımlarının kabulü ile zaten yaptığımız gibi, Belarus'taki sürekli insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara hesap sormaya devam edecek." dedi.

Merkel, Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını Almanya ve Avrupa Birliği'nin tanımadığını bir kez daha vurguladı.

Almanya ve AB, demokratik bir seçim olmadığı için seçimi tanımıyor. Seçim ne özgür, ne dürüst ne de şeffaftı.

Merkel, gösteri yapacak olan protestocularla dayanışma içinde olduğunu da ifade etti.

star.com.tr

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