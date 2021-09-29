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Dünya

Merkel'i Türkiye ile dostluk kurmaması için uyarmıştı! Türk düşmanı Polat mecliste

Almanya'da Angela Merkel dönemi resmi olarak sona erdi. Genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı. Dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye düşmanlığı ile tanınan Filiz Polat oldu. 2017'de dönemin başbakanı Merkel'e uyarılarda bulunup Almanya'nın Türkiye ile dostluk kurmaması gerektiğini belirten Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting için Almanya'ya gelmemesi gerektiğini söylemişti.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
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Geçtiğimiz gün ülkede yapılan seçimlerde Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti, genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Birlik Partileri de, yüzde 24,1 ile 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük oy oranını alarak seçimden ikinci çıktı.

YEŞİLLER PARTİSİ'NDE 5 TÜRK VEKİL

Türkiye düşmanlığı ile tanınan Yeşiller Partisi de oyların yüzde 14,8'ine sahip oldu. Cem Özdemir'in önderliğinde Türkiye aleyhinde verdiği mücadele ile bilinen Yeşiller Partisi'nde de Türk kökenli 5 vekil Meclis'te sandalye sahibi oldu. Bu isimler Ekin Deligöz, Canan Bayram, Cem Özdemir, Melis Sekmen ve Filiz Polat.

SAKSONYA'DAN FİLİZ POLAT

5 Türk kökenli vekil arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Filiz Polat. Daha Cem Özdemir'le birlikte Türkiye karşıtı propagandalarla Almanya'da gündem olan Filiz Polat, Aşağı Saksonya eyaletinden Meclis'e girmeyi başardı. 2017'de dönemin başbakanı Merkel'e uyarılarda bulunup Almanya'nın Türkiye ile dostluk kurmaması gerektiğini belirten Filiz Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting için Almanya'ya gelmemesi gerektiğini söylemişti.

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