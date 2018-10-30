Merkel'in koltuğuna kimler talip?

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik CDU'nun 18 yıllık Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı. 64 yaşındaki Merkel yürüttüğü başbakanlık görevinin de kendisi için son dönem olduğunu söyledi. CDU partisi liderliği yarışı çetin geçeceğe benziyor, zira bazı adaylar çoktan belli oldu. Peki Merkel'in yerine geçmesi muhtemel adaylar kimler?

Mini Merkel: Annegret Kramp-Karrenbauer

Angela Merkel'in yerine geçme ihtimali en yüksek adaylardan biri 56 yaşındaki CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer.