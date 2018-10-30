Merkel'in koltuğuna kimler talip?
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik CDU'nun 18 yıllık Genel Başkanı Angela Merkel, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Peki Merkel'in yerine geçmesi muhtemel adaylar kimler?
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik CDU'nun 18 yıllık Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı. 64 yaşındaki Merkel yürüttüğü başbakanlık görevinin de kendisi için son dönem olduğunu söyledi. CDU partisi liderliği yarışı çetin geçeceğe benziyor, zira bazı adaylar çoktan belli oldu. Peki Merkel'in yerine geçmesi muhtemel adaylar kimler?
Mini Merkel: Annegret Kramp-Karrenbauer
Angela Merkel'in yerine geçme ihtimali en yüksek adaylardan biri 56 yaşındaki CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer.
Şansölyenin de favori genel başkan adayının Kramp-Karrenbauer olduğu biliniyor. Saarland Eyaleti Başbakanlık seçimlerini kazanan Kramp-Karrenbauer siyasete rasyonel yaklaşımı nedeniyle Alman medyası tarafından 'Mini Merkel' olarak adlandırılıyor. Sosyal olarak muhafazakar ve eşcinsel evliliğe karşı çıkmakla tanınan Kramp-Karrenbauer, aynı zamanda asgari ücret ve işçi haklarının güçlü bir destekçisi. Merkel ile pek çok ortak görüşe sahip olan Kramp-Karrenbauer göç konusunda da Merkel gibi Avrupa çapında bir çözümden yana.
Zihinsel engelli çocuklara eğitim veren bir öğretmenin kızı olan Kramp-Karrenbauer maden mühendisi ile evli ve üç çocuğu var.
Merkel karşıtı, muhafazakar ve eşcinsel Jens Spahn
CDU içinde Merkel karşıtları arasında yer alan 38 yaşındaki Jens Spahn ise bir diğer aday. Merkel, göçmen politikalarını yüksek sesle eleştiren siyasetçiyi kontrol altında tutmak için kendisini bu yıl Sağlık Bakanlığı görevine atamıştı.
Merkel'in 2015'te aldığı Orta Doğu'daki savaş bölgelerinden gelen ve çoğunluğu Müslüman olan mültecilere kapıları açma kararından dolayı Şansölyeyi eleştiren isimlerin başında geliyor. Mülteci krizinin zirvesindeki göçmen karşıtı söylemleri, Merkel'in müttefikleri arasında sempati kazanmasını sağladı.
Spahn, Wolfgang Schaeuble gibi kıdemli muhafazakarlar tarafından da yükselen bir yıldız olarak görülüyor ve kendisinden övgüyle söz ettiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Berlin Büyükelçisi Richard Grenell ile olan dostluğu, Trump'ın politika tarzından hoşnut olmayan muhafazakarlar arasında tepkiyle karşılanıyor.
Partisinin yeniden muhafazakar yapıya bürünmesini, mülteci sayısını sınırlanmasını, burka yasağının getirilmesini istiyor ve çifte vatandaşlığı karşı çıkıyor.
Spahn da Kramp-Karrenbauer gibi Katolik, ancak kilisenin eşcinsel ilişkiye karşı çıkmasına karşın siyasetçi ünlü gazeteci Daniel Funke ile evli.
Eski muhafazakar Friedrich Merz
Parti kaynaklarına göre, Merkel'in tekrar CDU parti liderliğine aday olmayacağını açıklamasının ardından Merkel'in yerine geçmek istediğini söyleyen ilk isimlerden biri de partinin eski parlamento grup başkanı Friedrich Merz oldu.
Friedrich Merz, 2000-2002yılları arasındaki CDU/CSU ittifakının meclis başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesiydi. Merz şu an finans dünyasının en büyüklerinden BlackRock Almanya'nın başkanı olarak hizmet veriyor.
CDU'nun muhafazakar kanadının bir üyesi olan Merz, 'Leitkultur (öncü kültür)' kavramını ileri sürerek Müslüman göçmenleri Alman gelenek ve değerlerini benimsemeye çağırıyor. 62 yaşındaki Merz ayrıca yıllık vergi beyannamesini basitleştirme önerisiyle tanınıyor.
Bir hakim ile evli olan Merz'in üç çocuğu var.
(Euronews)
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